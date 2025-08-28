Un colectivo perdió una rueda en plena calle

Un accidente inusual provocó caos vehicular este jueves a las 15:40 en pleno centro de la ciudad, cuando un colectivo de la empresa Patagonia Argentina perdió una de sus ruedas delanteras mientras circulaba por la intersección de San Martín y Saavedra.

El desprendimiento de la rueda obligó al conductor a detener la unidad de inmediato, quedando el vehículo atravesado en la calle y generando una importante congestión de tránsito. La rueda fue hallada a pocos metros, en medio de la calzada, sorprendiendo a vecinos y peatones que presenciaron el hecho.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque fue necesaria la intervención de la Policía para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de pasajeros, transeúntes y automovilistas que debieron desviar su camino.

Según se informó aparentemente se trató de una falla mecánica.

Noticia en desarrollo…