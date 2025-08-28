Luque denunció carpetazos y defendió su trayectoria política

El exintendente de Comodoro Rivadavia y candidato a diputado nacional, Juan Pablo Luque, brindó este jueves una conferencia de prensa en la que denunció haber sido víctima de “carpetazos mafiosos” y de una maniobra político-mediática impulsada —según afirmó— desde el gobierno provincial para perjudicar su carrera política.

“Desde hace más de un año se venía anunciando en portales que si me presentaba como candidato iban a aparecer causas judiciales. Y ayer eso se concretó. Tengo la prueba de cómo se montó esta campaña de desprestigio”, expresó.

Luque sostuvo que en sus doce años de trayectoria política “no tuvo nunca una causa judicial” y calificó lo sucedido como “uno de los hechos más oscuros de la historia judicial de Chubut”.

“Quieren ensuciarme y desviarnos de lo verdaderamente importante: que la gente no llega a fin de mes y que la provincia perdió más de 9 mil puestos de trabajo”, apuntó.

Críticas al gobierno nacional y provincial

El dirigente responsabilizó al presidente Javier Milei y al gobernador Ignacio Torres por la situación económica y social de la provincia.

“Venimos a frenar las políticas del gobierno nacional y de su socio minoritario en Chubut. En vez de solucionar los problemas de la sociedad, generan campañas de difamación”, acusó.

También aseguró que “los sectores más golpeados son los jubilados, las personas con discapacidad, los estatales, los docentes y los trabajadores de la salud”, y repudió la represión a manifestaciones recientes de ATE en Rawson.

“No me van a ensuciar”

Luque remarcó que tiene “plena tranquilidad” sobre su conducta y la de su equipo.

“Estoy dispuesto a que allanen mi casa, mi estudio o mi auto. No van a encontrar nada. A mí no me van a meter en el barro”, afirmó.

Finalmente, ratificó que continuará su campaña con una agenda que lo llevará a Puerto Madryn para un acto con la CGT de la Patagonia.