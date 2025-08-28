A juicio por robar protectores solares, queso rallado y mayonesa

La jueza de garantías Laura Martini envió a juicio oral y público, con una pena posible prisión de dos meses, a un joven de Trelew que en diciembre del año pasado hurtó protectores solares, queso rallado y mayonesa del supermercado La Anónima de Playa Unión.

Se trata de Juan Carlos Hughes que ya tiene como antecedentes otros hechos similares en comercios de la zona, una farmacia y un autoservicio.

El hurto se produjo cerca del mediodía del 20 de diciembres del año pasado en la sucursal de La Anónima, en la villa balnearia de Playa Unión. Hughes fue seguido por las cámaras de seguridad del interior del supermercado. El personal de la empresa privada que realiza esa función, advirtió como ocultaba la mercadería entre sus ropas y llamó a la policía de Playa Unión, que procedió a detenerlo y así recuperar los elementos robados.

El imputado que ahora será llevado a juicio por este hurto tiene antecedentes por hurtos de similares características. En esta oportunidad por la cual será llevado a juicio, declararán empleados de la agencia de seguridad que vigilaba el lugar, los policías que lo detuvieron, responsables del supermercado, además de otros testigos.

El defensor Pablo Sánchez había postulado el sobreseimiento del Hughes argumentando, entre otras razones, la escasa gravedad del hecho, que no se vio afectado el patrimonio de esa cadena de supermercados, que los bienes hurtados fueron puestos otra vez a la venta y que durante el proceso las víctimas (los responsables del supermercado) evidenciaron desinterés en el desarrollo y los resultados de la investigación.

El Ministerio Público Fiscal fue representado por el funcionario de fiscalía, Jeremías Regueira, que con variada argumentación mantuvo la postura de elevar el caso a Juicio, siguiendo además criterios de política criminal ordenados por la Procuración General.

Hughes fue imputado del delito de hurto en grado de tentativa y se solicitó que el caso sea juzgado por un tribunal unipersonal. En el juicio a realizarse en la Oficina Judicial de Rawson, las partes podrán acordar reducir la cantidad de testigos.