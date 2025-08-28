Close Menu
Policiales - Judiciales

Robaron fiambre en un comercio del centro y fueron detenidos

Ocurrió en la noche del miércoles en calle Pellegrini. Los sospechosos fueron localizados a pocos metros del local comercial y trasladados a la comisaría.
Dos hombres de 34 años fueron detenidos en la noche del miércoles 27 de agosto tras ser acusados de sustraer mercadería de la panadería «Cipriano», ubicada en calle Pellegrini, entre avenida Rivadavia y San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:42 horas, y según el informe policial de la Comisaría Seccional Primera, la intervención se dio gracias al aviso de un grupo de comerciantes que alertó sobre la presencia de los sospechosos en el lugar.

El personal policial se dirigió rápidamente a la zona y logró encontrar a los presuntos autores —identificados como A.E.R. y B.N.L., ambos desocupados— en avenida Rivadavia al 300, a escasos metros del sitio del hecho. Llevaban puesta la misma vestimenta descripta por los testigos, por lo que se procedió a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia.

Aunque no se lograron recuperar los elementos denunciados, que consistían en dos fiambres valuados en aproximadamente 8.000 pesos, los sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, representado por la Dra. Rivas, y del Juzgado de turno a cargo de la Dra. Díez.

