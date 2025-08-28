Milei califica de «operaciones difamadoras» a escándalos por corrupción que lo involucran

El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó este jueves de «burdas operaciones difamadoras» al escándalo suscitado por la difusión de unos audios que involucrarían a algunas figuras de su Gobierno, en especial a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en un grave caso de corrupción.

«Son burdas operaciones difamadoras», dijo el mandatario en un evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Milei calificó las acusaciones de «una nueva mentira» y aseguró que se encuentra «a disposición» de la Justicia.

El Gobierno argentino se ha visto envuelto en los últimos días en uno de los escándalos con más impacto desde que asumió en 2023, referido a un supuesto esquema de corrupción que llegaría al círculo más cercano al mandatario.

La polémica estalló la semana pasada al difundirse en redes y medios de prensa una serie de audios con declaraciones atribuidas a Diego Spagnuolo, quien se desempeñaba como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Spagnuolo menciona como supuestos destinatarios de los fondos ilegales a Karina Milei y a Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia.

Tras la difusión de los audios, el Gobierno destituyó a Spagnuolo de la dirección de Andis.

El mandatario también se refirió a la agresión que sufrió ayer durante una caravana electoral en la localidad de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense, interrumpida por la policía luego de que algunas personas arrojaran objetos contra la camioneta que lo trasladaba y terminó por evacuarlo del lugar.

«No nos vamos a dejar amedrentar por estas acciones cobardes, que demuestran que tienen miedo y están desesperados», afirmó el presidente.

Estos hechos se dan a pocos días de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en las que se renovarán ambas cámaras.

El 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas a nivel nacional, en las que se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el periodo 2025-2029 y 24 de las 72 bancas de la Cámara de Senadores para el periodo 2025-2031. (Sputnik)