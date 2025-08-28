Lago Puelo: jurado popular declaró culpable a acusado por el homicidio de un policía en Cushamen

Se trata de la causa por la muerte del policía Adrián Nahuelquir en un hecho ocurrido en diciembre del año 2023 en el paraje La Blancura.

Un jurado popular integrado por 12 personas declaró a Gastón Nahuelquir culpable del delito de homicidio doblemente agravado, por haber sido con alevosía y por la condición de empleado policial de la víctima, en carácter de autor, en el marco del juicio oral y público por el crimen del policía Adrián Nahuelquir, ocurrido en diciembre del año 2023 en el paraje La Blancura, en la zona de Cushamen.

Las audiencias se iniciaron el martes en la Oficina Judicial Lago Puelo, después de haberse constituido el lunes pasado el jurado popular y durante la tarde de este miércoles se escucharon los alegatos de clausura por parte de la fiscalía y la defensa, tras lo cual la jueza técnica Cecilia Vélez brindó las instrucciones previas a la deliberación.

El caso fue calificado originalmente como homicidio doblemente agravado por haber sido con alevosía y por la condición de empleado policial de la víctima, en carácter de autor y la acusación estuvo a cargo de la Fiscal General María Bottini, y los funcionarios de fiscalía Ismael Cerda y Silvia Prada; en tanto que la defensa del acusado fue ejercida por la defensora pública Betina Feld y el abogado adjunto Mauro Di Taranto.

El caso judicial se centró en un hecho ocurrido durante la madrugada del 24 de diciembre, cuando Adrián Nahuelquir, de 36 años y policía de la provincia, que vivía junto a su esposa e hija de diez años en Cushamen. En el momento del hecho se encontraba en una reunión social y desarmado, cuando fue atacado de manera sorpresiva por el agresor, quien lo apuñaló con un cuchillo de 38 centímetros. Las lesiones ocasionadas provocaron su fallecimiento casi de manera inmediata y por el hecho fue acusado Gastón Nahuelquir.