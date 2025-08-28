 Un hombre fue reducido por un vecino que le quiso entrar a robar 

Un intento de robo domiciliario fue frustrado en la mañana del miércoles 27 de agosto en el barrio Ceferino Namuncurá, cuando un hombre fue sorprendido al ingresar a una vivienda con fines de robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:30 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Gregorio La Ferrere. Según informó la Policía del Chubut, personal de la Comisaría Seccional Cuarta acudió al lugar tras recibir un llamado anónimo de una mujer, quien solicitó presencia policial urgente.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un vecino, identificado como N.A.J., había reducido a un sujeto que habría ingresado a la casa de su madre con intenciones de sustraer pertenencias. El presunto delincuente, identificado como L.W.A., de 36 años, fue trasladado inmediatamente a la dependencia policial.

Gracias a la rápida intervención vecinal y policial, no se registraron personas heridas ni faltantes en el domicilio. El caso quedó en manos de la justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.