El Sindicato APJ Municipal celebra 41 años de historia y compromiso sindical

Este jueves 28 de agosto, el Sindicato APJ Municipal celebra su 41° aniversario con una jornada abierta a la comunidad en su sede ubicada en Tierra del Fuego N°241, segundo piso, en el Barrio José Fuchs.

La actividad tiene como objetivo reconocer la trayectoria del sindicato, resaltar su compromiso con los trabajadores municipales y poner en valor las luchas que han marcado su historia.

El programa conmemorativo incluye una muestra fotográfica titulada “APJ y sus Luchas”, donde se repasan momentos claves de la organización.

A las 16:00 horas, se desarrollará una charla participativa bajo el lema “Tutela Sindical”, con espacio para el debate y el intercambio, acompañada de mate entre los presentes.

El cierre de la jornada será a las 18:00 con el acto oficial: “Del origen al horizonte: identidad e historia del Sindicato APJ Municipal”, donde se repasarán los hitos más importantes de estas más de cuatro décadas de labor sindical.

Desde la organización invitan a todos los afiliados, trabajadores municipales y vecinos de la ciudad a sumarse a este evento que celebra la identidad colectiva y la defensa de los derechos laborales.