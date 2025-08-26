Close Menu
Corte de agua este miércoles en varios barrios por tareas en el subacueducto El Trébol

La SCPL interrumpirá el servicio durante 18 horas en sectores de zona sur y oeste de Comodoro. Piden a los vecinos hacer un uso racional del agua.
La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 27 de agosto, a partir de las 00:00 hs. y por un lapso estimado de 18 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en distintos barrios de la ciudad, debido a tareas de mantenimiento programado en un tramo del subacueducto El Trébol.

Los barrios afectados por el corte son:

  • Cañadón Las Leñas

  • Cañadón La Francesa

  • Sector de Malvinas Argentinas

  • Sector de Los Tres Pinos

  • Sector de Máximo Abásolo

Además, en el barrio San Cayetano podrían registrarse bajas presiones debido a las maniobras operativas que se desarrollarán durante la jornada.

Desde la SCPL solicitan a los vecinos hacer un uso racional del agua y tomar las precauciones necesarias hasta que se restablezca el servicio.

