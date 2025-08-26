Bariloche: el Día del Árbol se celebra con una tristeza especial tras el veto a la ordenanza que protegía ejemplares singulares

Este 29 de agosto, en el marco del Día del Árbol, vecinos y organizaciones ambientales convocan a una caminata en defensa del arbolado público, luego de que el intendente Walter Cortéz vetara la recientemente sancionada Ordenanza 3257-CM-25, una medida que generó fuerte malestar en la comunidad.

La ordenanza, que fue aprobada por el Honorable Concejo Municipal, establecía la creación del Registro de Árboles Singulares y de la Comisión de Arbolado Público y Árboles Singulares. Además, incluía un primer listado con 20 árboles individuales y 9 grupos o líneas de árboles distribuidos a lo largo de distintas calles de la ciudad, reconocidos por su valor biológico, histórico o simbólico.

La norma era el resultado de más de 11 años de trabajo y gestiones por parte de vecinos comprometidos con la preservación del patrimonio natural urbano. Sin embargo, el pasado 25 de agosto, el intendente vetó la ordenanza, generando un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientales y ciudadanos.

Caminata en defensa del arbolado urbano

Ante esta situación, el grupo Vecinos por el Arbolado Público invita a la comunidad a participar de una caminata abierta y educativa, que se realizará este viernes 29 de agosto a las 14:00 hs.

El punto de encuentro será frente a la Municipalidad de Bariloche. Desde allí, se recorrerán Plaza Belgrano, calle Tiscornia y otros sectores del centro, visitando varios de los ejemplares incluidos en el listado original de árboles singulares.

Durante el recorrido se brindará información sobre qué hace “singular” a cada ejemplar, se reflexionará sobre las podas desmedidas, el impacto de las decisiones políticas y la importancia del arbolado urbano para la salud, el ambiente y la identidad de la ciudad.

La actividad es gratuita, abierta a todo público, y tendrá una duración aproximada de 2 a 2:30 horas.

Material disponible para descargar

Quienes deseen leer el texto completo de la ordenanza vetada, el listado de árboles singulares, así como la Ordenanza 1417-CM-04 sobre preservación del arbolado urbano, pueden acceder al siguiente enlace:

Acceder al documento y listado de árboles