Comodoro: mañana comienza un nuevo juicio por jurados populares

Este miércoles 27 de agosto de 2025 comenzará un nuevo juicio por jurados en la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, luego de que este martes se concretara la audiencia de selección prevista por la Ley XV N.º 30.

Durante la jornada previa, la Oficina Judicial llevó a cabo la audiencia de Voir Dire, procedimiento que permitió conformar un jurado compuesto por 14 personas, de las cuales 12 serán jurados titulares y 2 actuarán como suplentes.

El proceso judicial se desarrollará bajo la modalidad de juicio por jurados populares, una herramienta que busca la participación ciudadana en la administración de justicia y que continúa consolidándose en la provincia del Chubut.

El juez técnico que presidirá el debate será el Dr. Mariano Nicosia, y se estima que el juicio se extienda durante dos jornadas, en las cuales se desarrollarán los alegatos de apertura, se presentarán declaraciones testimoniales, se producirá la prueba correspondiente y, finalmente, se presentarán los alegatos de clausura antes de que el jurado emita su veredicto.