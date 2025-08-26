Madre e hijo imputados por someter a un hombre mayor a servidumbre y maltrato

En una audiencia celebrada en la Oficina Judicial de Trelew, la Justicia imputó a una mujer y a su hijo por el delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con lesiones leves, en perjuicio de un hombre de 75 años que habría sido sometido a una situación de encierro, maltrato y humillaciones en la localidad de Paso de Indios.

El caso fue presentado por la Fiscal General Mariana Millapi ante el juez Marcos Nápoli, y se centra en hechos que comenzaron en diciembre de 2022, cuando la mujer –identificada como Marta Caucamán– convenció al adulto mayor de viajar a Esquel por cuestiones de salud. Allí, la víctima pidió un préstamo de $150.000 en el Banco del Chubut, dinero que fue retenido por la imputada, quien lo habría usado para fines personales y para trasladar a su hijo, Juan José Ovejero, hasta Paso de Indios.

Encierro, amenazas y sometimiento

Según la acusación fiscal, una vez de regreso en Paso de Indios, la víctima fue manipulada para vender su vivienda y luego llevada a vivir con los imputados. Lejos de recibir cuidados, fue sometido a encierros, trabajos forzosos, amenazas, golpes y castigos humillantes, como ser obligado a permanecer arrodillado sobre pedregullo durante horas.

Además, era vigilado constantemente y obligado a entregar su jubilación, que era cobrada por él en la sucursal local del Banco del Chubut, pero inmediatamente le era arrebatada bajo amenazas. También se le impidió recuperar un vehículo que, según la fiscalía, le fue revendido a un tercero sin que él cobrara suma alguna.

El calvario, según la investigación, se prolongó hasta agosto de 2023.

La defensa y decisión del juez

El defensor público, Dr. Carlos Flores Pericich, cuestionó la reconstrucción de los hechos, señalando inconsistencias con lo declarado en la apertura de la investigación realizada en marzo de este año. Sin embargo, el juez validó la acusación presentada por la fiscalía y ordenó la continuidad del plazo de investigación.



