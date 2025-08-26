Dolor en Huracán por la partida de Cacho Costa, un “distinto” dentro y fuera de la cancha

El Club Huracán atraviesa horas de dolor tras conocerse el fallecimiento de Cacho Costa, un delantero que marcó a fuego la historia de la institución y que, según sus amigos y compañeros, “era un jugador distinto, con condiciones extraordinarias”.

En diálogo con Abc radio, “Flaco”, amigo de toda la vida, lo definió con emoción: “Cacho nació en Huracán. Desde los ocho años su madre lo llevaba a la cancha y ya nunca se fue. Tenía una habilidad y una valentía poco comunes, que pocas veces vi en un jugador local”.

Costa tuvo la oportunidad de continuar su carrera en Buenos Aires, pero eligió quedarse en Comodoro. Su vida, marcada por la pasión y también por algunos excesos, siempre estuvo ligada a la camiseta del “Globo”. “Hasta hace dos meses jugaba al fútbol, gordo y todo, y se deleitaba en la cancha”, recordó su amigo.

El hincha lo despidió con anécdotas imborrables: como aquella vez que, en un partido en cancha de Newbery, anticipó que le haría un gol a su exarquero y lo celebraría en la cara del técnico que lo había marginado. Dicho y hecho: lo gritó con fervor, pidió el cambio y se fue.

Último adiós a Cacho Costa

José Luis “Cacho” Costa falleció el 26 de agosto de 2025, a los 59 años.

Su despedida se lleva a cabo el mismo día, a partir de las 17:00 horas en la sala “B” de Av. Yrigoyen 361.

La inhumación será el 27 de agosto a las 13:00 horas, en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia.