Rada Tilly se prepara para la segunda edición de la Feria Tierra, Mar y Vinos

El municipio de Rada Tilly acompaña el evento que reafirma a la ciudad como polo turístico, cultural y gastronómico de la región. La propuesta, que tuvo un gran éxito en su primera edición, vuelve renovada y con más propuestas. “El objetivo es acompañar desde la tierra, el mar y el vino a toda la actividad emergente en materia vitivinícola de la provincia, y a la vez potenciar el perfil turístico que Rada Tilly ha consolidado en los últimos años”, destacó Andrés Acevedo, organizador del evento.

El año pasado participaron más del 90% de las bodegas chubutenses. Este 2025, además de las patagónicas, se suman productores de Mendoza, Salta, Jujuy y Córdoba, junto con restaurantes y productores locales.

Vinos, charlas y experiencias exclusivas

El evento contará con la participación de cinco referentes nacionales: Sebastián Bonfanti, Pía Argimón, Andrés Rosberg, Carlos Maraniello y Eduardo Soler, quienes ofrecerán charlas, catas y debates sobre la vitivinicultura argentina y patagónica.También se incorporará un espacio premium de Pernod Ricard Argentina, con degustación de destilados importados de primer nivel: whisky, gin y vermut.

“La feria es mucho más que un encuentro de especialistas. Es un espectáculo pensado para que todos puedan disfrutar: gastronomía, música, arte y experiencias se integran en una propuesta única”, destacó Acevedo.

La feria está destinada a mayores de 18 años, se desarrollará en jornadas de 18 a 23 horas, e incluye degustación libre de vinos de más de 36 bodegas, acceso al espacio de destilados importados, gastronomía regional, charlas, sorteos, música en vivo y propuestas artísticas.