Dolor en el fútbol comodorense: falleció José Luis “Cacho” Costa

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de José Luis “Cacho” Costa, referente del fútbol local, ex jugador del Club Atlético Huracán y actual presidente de la filial de Racing Club en Comodoro Rivadavia.

Costa había sido internado días atrás, y desde el entorno familiar y deportivo se había lanzado una campaña solidaria solicitando dadores de sangre.

Su fallecimiento causó un profundo pesar en el ambiente del deporte comodorense. “Cacho” fue más que un jugador: fue formador, dirigente y un hincha comprometido con sus colores, tanto en Huracán como en su rol dentro de Racing.

Desde distintos clubes, filiales y espacios vinculados al fútbol local, se multiplicaron los mensajes de despedida, destacando su calidez humana, su compromiso con el deporte y su permanente voluntad de colaborar con los demás.

Se espera que en las próximas horas se informe oficialmente el lugar y horario del velorio para que familiares, amigos y allegados puedan despedirlo.