Intento de usurpación en el barrio Mutual: un hombre fue detenido

En horas de la tarde del lunes 25 de agosto, alrededor de las 19:50, personal policial de la Comisaría Distrito General Mosconi intervino ante un presunto caso de usurpación en una vivienda ubicada sobre calle Molles, en el barrio Mutual.

Según informaron fuentes policiales, la propietaria del inmueble alertó a las autoridades tras notar que personas ajenas habían ingresado a su propiedad. Al llegar al lugar, la mujer constató que desconocidos habrían violentado la cadena de seguridad de la puerta principal.

En ese momento, observó a un hombre en el interior del terreno, quien se encontraba realizando tareas de limpieza con aparente intención de ocupar la vivienda. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la detención del sujeto, identificado como U.J., quien fue trasladado a la dependencia policial en averiguación del delito de usurpación.



