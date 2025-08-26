Trevelin se prepara para la segunda edición de la Fiesta de la Torta Negra Galesa

Tras el éxito de su primera edición, la Fiesta de la Torta Negra Galesa tendrá su segunda celebración el próximo 7 de diciembre, con una propuesta que busca rescatar el valor patrimonial, cultural y turístico de una de las expresiones más tradicionales de la pastelería local.

El evento se desarrollará en el predio de la Asociación Galesa del Valle 16 de Octubre, donde se encuentran la histórica Capilla Bethel y la centenaria Casa Pastoral, íconos del legado galés en la región. La fecha elegida se enmarca en los festejos por el aniversario de Trevelin, que se celebra el 5 de diciembre.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Trevelin, a través de las secretarías de Producción y Cultura, en conjunto con elaboradores artesanales y familias que conservan recetas originales, transmitidas de generación en generación.

Durante una reciente reunión, los secretarios Nicolás Ewdokimof (Producción) y Gustavo De Vera (Cultura) avanzaron en la planificación del evento junto a miembros de la Asociación Galesa y pasteleras tradicionales de la localidad.

Un legado con sabor e identidad

La Torta Negra Galesa tiene su origen en las colonias galesas establecidas en Chubut a fines del siglo XIX, cuando el territorio aún no había alcanzado su estatus provincial. Más que una receta, representa una herencia cultural que perdura en el tiempo y que hoy es parte esencial de la identidad de Trevelin y de todo el Valle 16 de Octubre.

La fiesta no solo apunta a celebrar la tradición, sino también a impulsar el reconocimiento oficial de la Torta Negra Galesa como producto con Identificación de Origen, una iniciativa que viene siendo trabajada desde el Estado Provincial y que podría significar un valor agregado para el turismo gastronómico regional.



