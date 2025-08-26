Declaran legal la detención y formalizan apertura en contra del imputado por el homicidio culposo de Maira Remolcoy

Hoy a la mañana se efectivizó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación en relación al homicidio culposo de Maira Alejandra Remolcoy acontecido en el día de ayer en la intersección de las av. Yrigoyen y Juan B. Justo. La fiscal Dagotto solicitó se declare legal su detención y se le formalice el hecho en su contra bajo la calificación legal provisoria de “homicidio culposo por la conducción imprudente, agravado por la violación de señalización del semáforo”.

Por su parte la defensora no cuestionó la legalidad de la detención ni la materialidad del hecho, pero sí la autoría en cabeza de su asistido. Para concluir el juez penal resolvió declarar legal la detención del imputado Gerardo Ruiz, dándolo por anoticiado del hecho que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica.

La fiscal Verona Dagotto se refirió brevemente al hecho a investigar, solicitando su apertura, cuando el pasado 25 de agosto, siendo aproximadamente las 5.55 hs., el imputado conducía un vehículo Gol VW, con la víctima Remolcoy de acompañante y otras personas en la parte trasera del vehículo. Ortiz al llegar al semáforo de Diarco, que habilita el paso a la av. Juan B. Justo de manera imprudente y violando la señalización del semáforo que estaba en rojo, se dispuso a cruzar av. Yrigoyen y cuando traspasaba la mano Norte Sur de dicha avenida, fue embestido en el sector derecho, parte delantera por otro rodado Fiat Siena. Como consecuencia del impacto Maira Remolcoy fallece en el lugar por politraumatismos varios, debido a fracturas múltiples en cráneo, tórax y pelvis. Calificando provisoriamente el hecho como “homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, agravado por la violar la señalización del semáforo” en calidad de “autor” para Ortiz. Por último, la fiscal solicitó se declare legal su detención y se dicte su libertad ya que no existen peligros procesales a cautelar.

Por su parte la defensora particular, Alicia Dramesino, no cuestionó la legalidad de la detención, ni la materialidad del hecho, pero sí la autoría. La cámara no enfoca el semáforo, por lo cual no se puede sostener la autoría en cabeza de su pupilo. Proponiendo alternativamente la calificación legal de homicidio culposo, sin el agravante de la violación del semáforo.

Finalmente, el juez penal, Miguel Caviglia, expresó en su resolución que la fiscalía cuenta en los albores de la investigación con elementos suficientes para sostener la imputación. Formalizando la apertura de investigación preparatoria en su contra, dando por anoticiado al imputado del hecho que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica. Disponiendo por último su libertad.