El ugandés Jacob Kiplimo rompió el récord en la Media Maratón de Buenos Aires, que también tuvo presencia comodorense

Este domingo 24 de agosto, la Media Maratón de Buenos Aires 2025 volvió a brillar con una participación histórica de más de 27.000 corredores provenientes de más de 30 países. La competencia, que ya es un clásico del calendario atlético latinoamericano, tuvo como epicentro el barrio de Palermo, con largada y llegada en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

El gran protagonista de la jornada fue el ugandés Jacob Kiplimo, quien rompió el récord del circuito con un tiempo de 58 minutos y 29 segundos, consolidando su lugar entre los mejores fondistas del mundo. En el podio internacional lo siguieron Seifu Tura Abdiwak (Etiopía, 59:56) y Vinicent Nyamongo Nyageo (Kenia, 59:57).

En la categoría femenina internacional, la victoria fue para la keniana Verónica Loleo (1:06:58), seguida por Ftaw Zeray Bezabh (1:07:07) y Catherine Reline Amanong’ole (1:07:13).

Entre los argentinos, Florencia Borelli, oriunda de Mar del Plata, fue la gran figura: cruzó la meta en 1:09:21, estableciendo un nuevo récord argentino y sudamericano en la distancia. En la rama masculina nacional, Laureano Rosa se coronó campeón con 1:04:08.

Comodoro Rivadavia dijo presente

La Media Maratón también contó con la presencia de atletas aficionados y federados de Comodoro Rivadavia, que viajaron hasta la capital del país para ser parte de este evento de clase mundial. Como ocurre cada año, corredores comodorenses participaron tanto de manera competitiva como recreativa, representando a la ciudad en uno de los circuitos más exigentes y prestigiosos del continente.

Aunque no subieron al podio, la participación de los atletas de la región demuestra el crecimiento del running en la Patagonia y el compromiso de los deportistas locales por formar parte de eventos de primer nivel.

La competencia, que forma parte del Campeonato Argentino de Medio Maratón y cuenta con la certificación de World Athletics como Label Race, se consolida como una de las mejores pruebas del mundo y es la antesala del Maratón Internacional de Buenos Aires, que se correrá el 21 de septiembre.