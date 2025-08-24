La Media Maratón de Buenos Aires 2025: una fiesta del running que también tendrá presencia comodorense

Este domingo 24 de agosto se corre la Media Maratón de Buenos Aires, una de las competencias más importantes de Sudamérica. Miles de atletas nacionales e internacionales se darán cita en la capital. Desde Comodoro Rivadavia viajaron varios grupos de corredores, entre ellos el team OSJ Running de Oscar San Juan, que ya se encuentra ultimando detalles en sus entrenamientos.

La expectativa por la Media Maratón de Buenos Aires 2025 crece a medida que se acerca la hora de la largada. La cita será este domingo a las 8 de la mañana en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, frente al Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí, miles de atletas recorrerán los 21.097 metros que atraviesan algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Avenida del Libertador, el Obelisco, Plaza de Mayo y la Casa Rosada.

Organizada por la Asociación Ñandú, la prueba se consolidó como una de las más relevantes del calendario sudamericano, convocando tanto a atletas de elite como a corredores aficionados que llegan desde distintos rincones del mundo.

Este año, Comodoro Rivadavia también dirá presente. Diversos grupos de running locales viajaron especialmente a la capital argentina para sumarse a la competencia. Entre ellos, destaca el OSJ Running Team, dirigido por Oscar San Juan, cuyos integrantes ya se encuentran realizando sus últimos entrenamientos en Buenos Aires para llegar en la mejor forma posible a la línea de largada.

La carrera contará con un recorrido señalizado, puestos de hidratación cada 2,5 kilómetros y frutas para los corredores en el kilómetro 10, en un marco que promete ser una verdadera fiesta del deporte y la superación personal.