Dolor en Comodoro: Confirmaron los nombres de la familia y hacia donde viajaban

Una tragedia conmueve a Comodoro Rivadavia: tres integrantes de una misma familia murieron este sábado 23 de agosto en un accidente de tránsito en la provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en el kilómetro 389,5 de la Ruta Nacional N.º 5, entre Francisco Madero y Juan José Paso, partido de Pehuajó. Un automóvil en el que viajaba la familia comodorense colisionó con un camión, lo que provocó la muerte inmediata de tres de sus ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Amílcar Nicoletti (40), su hija Yasmín (15) y su hijo Ian, estudiante de primer grado del Colegio Salesiano Dean Funes. En tanto, la madre, I.P(35), resultó con heridas de extrema gravedad y permanece internada en el Hospital Dr. Juan Carlos Arámburu de Pehuajó.

Según trascendió de manera extraoficial, la familia planeaba viajar en avión hacia Rosario para presenciar el clásico entre Central y Newell’s. Sin embargo, un inconveniente con la documentación de su hija menor les habría impedido embarcar, por lo que decidieron realizar el viaje por tierra. La tragedia se produjo en ese trayecto.

La comunidad educativa de Comodoro, en particular el Colegio Salesiano y la Escuela de Bellas Artes donde estudiaba Yasmín, manifestó profundo pesar y se preparan acciones de acompañamiento para compañeros y docentes.

El conductor del camión resultó ileso, mientras que la Justicia investiga las circunstancias que derivaron en el violento choque.