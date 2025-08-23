Tragedia en Ruta 5: una familia de Comodoro involucrada en un fatal accidente en Pehuajó

Según informaron desde la Estación de Policía de Seguridad Comunal, un automóvil Fiat Argo en el que viajaba una familia oriunda de Comodoro Rivadavia (Chubut) colisionó contra un camión Fiat Iveco, conducido por un hombre de 29 años domiciliado en Saladillo.

Tres víctimas fatales y una mujer en grave estado

Como consecuencia del violento impacto, fallecieron en el lugar tres ocupantes del automóvil: un hombre de 40 años y dos menores de edad. En tanto, una mujer de 35 años fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Juan Carlos Arámburu de Pehuajó, donde permanece internada en estado crítico.

El choque provocó que el camión se incendiara por completo, aunque su conductor logró salir por sus propios medios y resultó ileso.

Investigación judicial

La causa fue caratulada como “Triple Homicidio Culposo y Lesiones Graves Culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Dr. Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Seguridad Comunal, personal del Destacamento a cargo del Teniente Rubén Oscar Sacani, agentes de Seguridad Vial, Policía Científica de Pehuajó y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero. Ambos vehículos fueron secuestrados para las pericias correspondientes.