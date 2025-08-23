Con Villarruel en el acto, Torres inauguró muro de contención del Alvear

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este sábado por la mañana la inauguración del Muro de Contención Costero, ubicado en las inmediaciones del Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, que permitirá reducir el impacto de las mareas extraordinarias en dicho sector, salvaguardando así la integridad del establecimiento sanitario.

En esta ocasión, acompañaron al mandatario la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel; el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; la senadora Edith Terenzi; el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; legisladores provinciales y funcionarios del Gabinete provincial.

*Esfuerzo de los contribuyentes*

Al respecto, Torres aseguró que “se trata de una obra importantísima, que representa la importancia de hacer las cosas bien” y remarcó que “este tipo de obras tal vez no se observan a simple vista, pero son fundamentales para proteger, en este caso, al Hospital Alvear, donde esta semana inauguramos el Centro de Día y supervisamos el avance de obras como la de la Sala de Diagnóstico por Imágenes”.

En el mismo sentido, el mandatario sostuvo que “esta también es una obra simbólica, porque muy cerca de este lugar podemos observar el Camino del ARA San Juan, que por no haberse hecho obras como esta, por ‘apurarse’ en un año electoral y no asfaltar un tramo esencial, terminó destruido, como puede observarse hoy”.

“Hay momentos en los que las cosas hay que decirlas, porque no se puede esconder la mugre debajo de la alfombra. En este sentido agradezco que esté el intendente Othar Macharashvili presente, porque es importante darle tranquilidad a la gente de que esta obra, que estuvo más de 10 años paralizada, se terminó como corresponde en un momento difícil”, señaló el titular del Ejecutivo. También advirtió que “hay muchas otras obras inconclusas porque fueron iniciadas por otros gobiernos, y los que siguieron no quisieron continuarlas por mezquindades políticas”.

*“Si hay mala praxis, debe haber consecuencias”*

Sobre este punto, el titular del ejecutivo provincial remarcó que “esta obra de contención costera no la hizo Ignacio Torres, sino que se concretó con el esfuerzo de todos los contribuyentes. Y en un momento difícil, donde es indispensable realizar los pluviales que necesita la ciudad para no volver a sufrir la tragedia de 2017, ver que se malgastó dinero por demagogia electoral resulta inadmisible. Más allá de que en Comodoro gobierne el mismo signo político desde hace 20 años, le pido al intendente que, de manera conjunta, garanticemos a los contribuyentes que esa plata que se pagó como adelanto financiero para un pluvial que nunca se realizó —y cuyo dinero nunca fue devuelto— vuelva a donde corresponde, que es a los contribuyentes”.

“Este es el acto de Justicia que necesitan todos los comodorenses y, en definitiva, todos los chubutenses”, sentenció el Gobernador, y añadió: “No existe corrupción buena o corrupción mala, no hay corrupción aceptable: toda tiene consecuencias. Esta obra del Muro de Contención se terminó, como aseguramos que iba a ocurrir, y en conjunto con el Municipio vamos a hacer el pluvial que tanto necesita Comodoro Rivadavia, con un financiamiento compartido —la Provincia y el Municipio pondrán la mitad cada uno— y con un proceso de licitación transparente, para que se inicie y se termine como corresponde, sin apuros ni especulación electoral”.

“Vamos a seguir iniciando y finalizando obras, como lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión, para que nunca más sean estafados quienes pagan impuestos y esperan que las cosas se hagan bien”, concluyó Torres.