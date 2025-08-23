Nueva avería en el subacueducto Arenal – Ciudadela: sin agua en 8 barrios de Comodoro

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este sábado 23 de agosto, durante horas de la madrugada, se produjo una nueva avería en el subacueducto Arenal – Ciudadela, específicamente durante la etapa de relleno de cañería. Esta situación generó una interrupción total del suministro de agua en varios sectores de la ciudad.

Los barrios afectados por el corte son:

Güemes

Sarmiento

Bella Vista Norte

Megaloteo

Padre Corti

Gesta de Malvinas

Km. 17

Km. 18

Por el momento, no hay horario estimado para la normalización del servicio. Además, la SCPL advirtió que, debido a las maniobras operativas en curso, los vecinos de Km. 8 y Próspero Palazzo podrían experimentar baja presión en sus conexiones domiciliarias.

El personal operativo se encuentra trabajando en el lugar para realizar las tareas de reparación correspondientes.