Grave denuncia en Pico Truncado: un joven podría perder un ojo tras una brutal agresión policial

Un nuevo caso de presunta violencia institucional sacude a la localidad de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz. Ariel Carrizo, un joven oriundo de la ciudad, denunció públicamente haber sido víctima de una feroz golpiza por parte de la Policía, tras intentar evadir un control de alcoholemia en la madrugada del viernes.

Según su testimonio, al regresar de la localidad de Las Heras y al notar la presencia del control en el ingreso a Pico Truncado, decidió dar la vuelta por temor a dar positivo, ya que había consumido alcohol. Fue entonces cuando se desencadenó el violento episodio que dejó al joven con graves lesiones faciales y riesgo de perder un ojo. “Me despierto y estoy de esta manera”, expresó Carrizo al mostrar su rostro visiblemente herido y un ojo severamente inflamado.

Ante la repercusión del caso, la Policía de Santa Cruz emitió un comunicado oficial donde confirmó la intervención de la Justicia, la retención del arma reglamentaria del efectivo señalado, y su suspensión preventiva mientras avanza la investigación. Además, se tomaron medidas cautelares para garantizar el proceso judicial, y autoridades de la Plana Mayor fueron enviadas a Pico Truncado para realizar un seguimiento directo del caso.

Desde la institución policial afirmaron que sostienen un compromiso irrestricto con los derechos humanos, y que no tolerarán conductas alejadas de los principios legales y éticos que deben regir el accionar policial. También se comunicaron con la víctima para expresar su disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos.



