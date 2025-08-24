Close Menu
La Casa Salesiana Deán Funes permanecerá cerrada por duelo tras la tragedia que enlutó a una familia comodorense

La comunidad educativa de la Casa Salesiana Deán Funes decidió suspender sus actividades el lunes 25 de agosto en señal de duelo por la trágica muerte de la familia Nicoletti, ocurrida en un accidente vial en la Ruta Nacional N.º 5, en el tramo entre Francisco Madero y Juan José Paso, partido de Pehuajó.
En el siniestro fallecieron Amílcar José Nicoletti, Yasmín Nicoletti e Iván Nicoletti, mientras que su madre y esposa, Ivana, permanece internada en grave estado en el Hospital Dr. Juan Carlos Arámburu. La noticia generó una profunda conmoción en Comodoro Rivadavia, donde la familia era muy querida y vinculada a distintas instituciones locales.

Desde la institución salesiana informaron que el martes 26 de agosto se retomarán las actividades con normalidad, aunque con un fuerte espíritu de acompañamiento y oración. En ese marco, se invitó a toda la comunidad a participar de una misa especial en memoria de las víctimas, que se celebrará en el gimnasio del colegio a las 16 horas, para rezar por el eterno descanso de sus almas y brindar apoyo espiritual a familiares y allegados.

