La Casa Salesiana Deán Funes permanecerá cerrada por duelo tras la tragedia que enlutó a una familia comodorense

En el siniestro fallecieron Amílcar José Nicoletti, Yasmín Nicoletti e Iván Nicoletti, mientras que su madre y esposa, Ivana, permanece internada en grave estado en el Hospital Dr. Juan Carlos Arámburu. La noticia generó una profunda conmoción en Comodoro Rivadavia, donde la familia era muy querida y vinculada a distintas instituciones locales.

Desde la institución salesiana informaron que el martes 26 de agosto se retomarán las actividades con normalidad, aunque con un fuerte espíritu de acompañamiento y oración. En ese marco, se invitó a toda la comunidad a participar de una misa especial en memoria de las víctimas, que se celebrará en el gimnasio del colegio a las 16 horas, para rezar por el eterno descanso de sus almas y brindar apoyo espiritual a familiares y allegados.