Piden dadores de sangre para José Luis Costa

La familia de José Luis Costa solicita de manera urgente donantes de sangre de los grupos B+, 0+ y 0−, para ser transfundida en la Clínica del Valle. La situación es delicada, por lo que se apela a la solidaridad de la comunidad.

Quienes estén en condiciones de donar, deben presentarse en el Banco de Sangre de dicha clínica, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 10:00 horas.

Se recuerda que los donantes deben asistir con un desayuno liviano, evitando lácteos y grasas. Además, no podrán donar aquellas personas que se hayan sometido a tatuajes, perforaciones, cirugías, endoscopías, colonoscopías o laparoscopías en los últimos 12 meses.

Datos para donar:

Grupos solicitados: B+, 0+, 0−

Lugar: Banco de Sangre – Clínica del Valle

Horario: Lunes a viernes, de 8 a 10 hs

Paciente: José Luis Costa



