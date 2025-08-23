Close Menu
Ciudad

Alerta amarilla por fuertes vientos en Comodoro Rivadavia

El SMN emitió una alerta para este sábado por intensos vientos del sector oeste.
La PostaBy Updated:No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

Este sábado 23 de agosto, Comodoro Rivadavia amaneció con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 8.4°C y una sensación térmica de 3.9°C, según datos actualizados a las 8:00 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se pronostica un  alerta amarilla por vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h durante el transcurso del día.

EESS-300x250-80kb

La alerta advierte sobre vientos del sector oeste con velocidades sostenidas entre 45 y 65 km/h, incrementándose especialmente durante la tarde y noche. Las ráfagas más intensas se esperan hacia el final del día.

El pronóstico para hoy anticipa una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 14°C, con cielo mayormente nublado en las tres franjas horarias del día. La humedad se mantiene en 51%, con una presión atmosférica de 1002 hPa. La visibilidad alcanza los 30 kilómetros.

Pronóstico extendido para la semana:

  • Domingo: Mín 9°C / Máx 15°C

  • Lunes: Mín 3°C / Máx 14°C

  • Martes: Mín 8°C / Máx 14°C

  • Miércoles: Mín 6°C / Máx 17°C

  • Jueves: Mín 5°C / Máx 11°C

  • Viernes: Mín 6°C / Máx 8°C

Share.

Related Posts