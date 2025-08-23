Alerta amarilla por fuertes vientos en Comodoro Rivadavia

Este sábado 23 de agosto, Comodoro Rivadavia amaneció con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 8.4°C y una sensación térmica de 3.9°C, según datos actualizados a las 8:00 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se pronostica un alerta amarilla por vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h durante el transcurso del día.
La alerta advierte sobre vientos del sector oeste con velocidades sostenidas entre 45 y 65 km/h, incrementándose especialmente durante la tarde y noche. Las ráfagas más intensas se esperan hacia el final del día.
El pronóstico para hoy anticipa una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 14°C, con cielo mayormente nublado en las tres franjas horarias del día. La humedad se mantiene en 51%, con una presión atmosférica de 1002 hPa. La visibilidad alcanza los 30 kilómetros.
Pronóstico extendido para la semana:
-
Domingo: Mín 9°C / Máx 15°C
-
Lunes: Mín 3°C / Máx 14°C
-
Martes: Mín 8°C / Máx 14°C
-
Miércoles: Mín 6°C / Máx 17°C
-
Jueves: Mín 5°C / Máx 11°C
-
Viernes: Mín 6°C / Máx 8°C