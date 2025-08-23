La UNPSJB, realizó la entrega de títulos a sus egresados

La casa de estudios celebró la entrega de sus títulos profesionales a los integrantes de la LXXIX Colación de Posgrado y la CLXXXVII Colación de Grado a quienes egresaron de las Facultades de: Ciencias Económicas, Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales.

El Aula Magna “Prof. Eduardo Cabezas”, renovó su brillo festivo para albergar a quienes con esfuerzo y dedicación se han especializado en distintas temáticas y también, a aquellos que han completado sus estudios universitarios y están comenzando su vida profesional. Una etapa que finaliza para dar lugar a nuevos caminos profesionales que se auguran tan fructíferos como el que dejan atrás.

Algunas egresadas, que también son madres, subieron al escenario con sus pequeños niños y niñas, cargando a sus bebés en brazos, con el orgullo de compartir ese anhelado momento con sus seres queridos.

La emoción afloraba en cada abrazo, en las miradas y en las risas con las que trataban de disimular las lágrimas. Muchos egresados agradecieron el apoyo que recibieron por parte de familiares y amistades. Reconocieron las ausencias en las salidas de amigos y en los festejos de cumpleaños por quedarse a estudiar. Destacaron la presencia y el apoyo incondicional de los padres, a las tías que cuidaron a sus hijos, a sus esposos/as y compañeros/as de la vida.

La nota de color estuvo a cargo de la locutora del evento, Karina Mayoráz, quién participó como egresada de la Tecnicatura Universitaria en Periodismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, por lo que en algunos tramos del acto, fue reemplazada por el jefe de Ceremonial de la Universidad.

Cada título recibido tiene una historia de esfuerzo, de noches de estudios y de sueños cumplidos.

Los actos académicos se iniciaron a las 16.00 horas y fue transmitido por youtube por Unimedia Patagonia. Estuvieron presididos por el vicerrector, Esp. Walter Carrizo, la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Dra. Olga Herrera y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Julio Ibáñez.

Diplomas de Honor

La UNPSJB, entregó Diploma “Mención de Honor” por destacarse en sus calificaciones durante su proceso de formación académica a: Mirta Lorena Rallef, Rocío Leila Noemí Tampico y Romina Daiana Castelli de la Licenciatura en Enfermería. También recibieron Diploma “Mención de Honor”, Facundo Tomás Torres de la carrera de Bioquímica, Pablo Andrés Homovc, de la Licenciatura en Química; Florencia Catalina Cerrudo y Matías Gustavo Maldonado Barrientos de la carrera de Medicina.

DISCURSOS

La voz de los y las egresadas , estuvo representada por Silvia Carina Valdiviezo y Roxana Guadalupe Guzmán.

“Llegar hasta aquí ha sido un camino de esfuerzo, valentía y disciplina, aprendiendo a gestionar nuestro tiempo y a superar cada desafío de la formación académica”.

Señalaron que la preparación no finaliza con el acto académico. “Hoy recibimos un título pero debemos recordar que la verdadera graduación es de todos los días. El título más importante es la dignidad y la humanidad con que vivimos nuestra profesión”.

Alentaron a desarrollar las habilidades sin olvidar la empatía. “Cada uno de nosotros tiene mucho para ofrecer a la sociedad, que seamos profesionales competentes; pero también ciudadanos justos, libres y solidarios. Capaces de marcar las diferencias con pequeños gestos que transforman nuestro entorno”.

En otra parte del discurso agregaron: “Que este logro, sea una inspiración para quienes vienen detrás, para la juventud y adultos que buscan su sueño”.

Próximos actos académicos

La entrega de títulos de este año, tiene la particularidad de realizarse en dos etapas. La siguiente Colación de Grado del año 2025, está prevista para el día 12 de septiembre en la sede Comodoro Rivadavia. Tendrá como protagonistas a egresados de las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Jurídicas.