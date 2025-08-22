La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia expresó su preocupación por la crítica situación del sector ganadero

La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia expresó su agradecimiento a la ministra de Producción del Chubut, Laura Mirantes, por su reciente visita a la institución y la predisposición al diálogo con los representantes del sector agropecuario local. Desde la entidad destacaron la importancia de este tipo de encuentros para construir soluciones colectivas frente a una situación que consideran cada vez más crítica.

No obstante, en un comunicado difundido este viernes, la Sociedad Rural manifestó su profunda preocupación por el estado actual de la producción ganadera en la provincia, marcado por una alarmante falta de rentabilidad, el despoblamiento rural (con más del 50% de los establecimientos vacíos), la pérdida sostenida de stock animal y la carencia de información estadística confiable que permita dimensionar la gravedad del escenario productivo.

Además, advirtieron sobre la ausencia de planes efectivos para el control de depredadores y especies autóctonas, que alteran el equilibrio del ecosistema y afectan directamente a las majadas. A esta problemática se suma la falta de recursos para combatir la sarna ovina, una enfermedad que pone en riesgo tanto la salud del ganado como el estatus sanitario provincial, ya deteriorado por la reciente apertura de la barrera sanitaria patagónica, medida que ha generado inquietudes en los mercados internacionales.

«Sentimos que la producción no constituye hoy una prioridad para el Gobierno Provincial y que, pese a los reiterados planteos del sector, seguimos sin ver respuestas concretas», expresaron desde la entidad.

Como representantes de pequeños, medianos y grandes productores de la región, desde la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia reclamaron con urgencia decisiones políticas claras y sostenidas, que ofrezcan previsibilidad y permitan recuperar la confianza en el futuro del campo chubutense.

Finalmente, reafirmaron su total disposición a colaborar desde la institución y aportar al diseño de políticas públicas eficaces. “No nos mueve ningún interés partidario ni político. Nuestro único compromiso es con la producción agropecuaria y la sostenibilidad del sector rural en nuestra provincia”, concluyeron.