Complicación en la salud de Eka: la familia pide apoyo para su recuperación

Según informaron desde la cuenta oficial de la campaña “Un corazón para Eka”, la niña atravesó un cuadro crítico debido a una presión arterial baja mantenida por un tiempo prolongado, lo que, sumado a otros problemas hemodinámicos (de circulación sanguínea), derivó en lesiones cerebrales.

“Es un gran golpe para todos nosotros, ya que era el único órgano que Eka no tenía comprometido”, expresaron.

Baja transitoria de la lista de espera

Por el momento, Eka fue retirada de manera transitoria de la lista de espera para trasplante, ya que la lesión sufrida la expone a un alto riesgo de hemorragia intracraneal en caso de someterse a una cirugía.

Los médicos indicaron que este mes será clave para su rehabilitación y para evaluar qué secuelas quedarán a raíz de esta complicación.

Pedido de ayuda

La familia y el equipo que acompaña la campaña solidaria remarcaron que “más que nunca” se necesita del apoyo de la comunidad en tres aspectos:

1. Visibilizar la donación pediátrica de órganos, para dar esperanza no solo a Eka sino a todos los niños que esperan.

2. Aportar experiencias y recomendaciones de quienes hayan atravesado lesiones cerebrales.

3. Colaborar económicamente, dado que a los gastos médicos y de internación se suman los costos de la rehabilitación y del día a día.

Para quienes deseen colaborar, se habilitó la cuenta con el alias “Todosporeka” en Mercado Pago.

“Eka sigue luchando, y vamos a hacer todo lo posible para que se recupere lo mejor que pueda”, concluye el mensaje difundido en redes.