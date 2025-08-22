Viernes fresco y ventoso en Comodoro

El invierno continúa firme en la región patagónica. Este viernes, Comodoro Rivadavia amaneció con una temperatura de 2.5°C, pero con una sensación térmica de -2.6°C, debido al viento constante del oeste que llegó a ráfagas de hasta 50 km/h, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante el transcurso del día, la temperatura máxima alcanzará los 9°C, con un cielo que permanecerá ligeramente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, el viento del sudoeste continuará soplando con fuerza, especialmente durante la mañana y la tarde, con velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h, lo que incrementará la sensación de frío.

Las condiciones meteorológicas mejorarán hacia el sábado y el domingo. Se espera una suba gradual de temperaturas y un alivio en la intensidad del viento:

Sábado 23 de agosto : Mínima de 4°C y máxima de 14°C , sin lluvias previstas y con cielo parcialmente nublado.

Domingo 24 de agosto: Mínima de 10°C y máxima de 15°C, ideal para actividades al aire libre si el viento lo permite.

Pronóstico extendido para la próxima semana:

Lunes: 7°C / 12°C

Martes: 8°C / 13°C

Miércoles: 9°C / 15°C

Jueves: 7°C / 11°C

Durante los próximos días, no se esperan lluvias y predominarán los cielos mayormente despejados, aunque las mañanas seguirán siendo frías.