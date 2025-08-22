Comodoro Rivadavia se prepara para la XII Fiesta Nacional de las Comunidades Extranjeras

Comodoro Rivadavia, Capital Nacional de las Colectividades Extranjeras, se prepara para vivir una nueva edición de la XII Fiesta Nacional de las Comunidades , organizada por la Federación de Comunidades Extranjeras (FEDECOMEX).

El programa de actividades comenzará el 23 de agosto, con la presentación en sociedad de las candidatas a Reina Nacional de las Comunidades Extranjeras y Embajadora de la Diversidad Cultural del Chubut. El encuentro será a las 16:00 en la sede de FEDECOMEX, ubicada en Lucio V. Mansilla 151 del barrio Rodríguez Peña.

El 24 de agosto a las 14:00, el barrio José Fuchs será escenario del Desfile del Inmigrante Pionero Patagónico, que rendirá homenaje a los pioneros de la ciudad y permitirá rememorar las vivencias de padres, abuelos y bisabuelos que forjaron la identidad comodorense.

La XXXIV Elección de la Reina Nacional y Embajadora de la Diversidad Cultural del Chubut tendrá lugar el 30 de agosto a las 21:00 en el Centro Cultural, donde se elegirá a las nuevas representantes de la diversidad cultural que caracteriza a la región.

En tanto, el 4 de septiembre a las 12:00, se llevará a cabo el Acto Oficial por el Día del Inmigrante, en el Monumento al Inmigrante Pionero Patagónico, ubicado en el Predio Ferial.

Finalmente, la fiesta culminará con uno de los eventos más esperados: la XXXVIII Feria Gastronómica, que abrirá el 12 de septiembre de 20:00 a 24:00 y continuará el 13 de septiembre de 15:00 a 24:00 y el 14 de septiembre de 11:00 a 24:00, reuniendo en un solo lugar los sabores, aromas y tradiciones de las colectividades extranjeras.

Con el lema “Cultura en cada plato, historia en cada aroma”, la fiesta promete una vez más poner de relieve la riqueza cultural que distingue a Comodoro Rivadavia como un verdadero crisol de pueblos y tradiciones.