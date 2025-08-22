El Senado también rechazó los cinco decretosque desregulaban organismos públicos

Con 9 votos positivos, 60 negativos y 2 abstenciones, se rechazó el decreto por facultades delegadas que reorganizaba el INTI y INTA.

Con 10 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención, se rechazó el decreto que disolvía Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial.

Con 13 votos positivos, 55 negativos y 3 abstenciones, se rechazó el DNU que reformaba a la Marina Mercante.

Con 12 votos positivos, 58 negativos y 1 abstención, se rechazó el decreto que modificaba el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Con 13 votos positivos, 57 negativos y 1 abstención, se rechazó el decreto que intervenía a organismos culturales.