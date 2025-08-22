Financiamiento Universitario: Andrea Cristina se abstuvo, Terenzi y Linares votaron a favor

Andrea Cristina del PRO fue la única senadora por Chubut que no acompañó el Financiamiento Universitario ya que, al momento de votar, decidió abstenerse.

Carlos Linares de Unión por la Patria y Edith Terenzi de la UCR lo hicieron a favor.

La senadora, que está completando el período que inició Ignacio Torres, que dejó la banca para asumir como gobernador, es contadora pública y Licenciada en Administración egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a la que hoy nuevamente le dio la espalda.

