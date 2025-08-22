Amplió apoyo a la emergencia pediátrica y el Garrahan

Por 62 votos positivos y 8 negativos, el Senado de la Nación declaró la emergencia pediátrica en la Argentina y otorgó los fondos necesarios para el funcionamiento del hospital Garrahan.
Los únicos votos en contra fueron de los libertarios Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto, el formoseño vuelto al mileísmo Francisco Paoltroni y la diputada del Pro Carmen Alvarez Rivero.
Los tres senadores por Chubut, Andrea Cristina (PRO), Carlos Linares (Unión por la Patria) y Edith Terenzi (UCR) votaron a favor de la emergencia.