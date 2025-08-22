Condenan a los responsables de los incendios y destrozos ocurridos en Rawson en 2021

El Tribunal Unipersonal dictó sentencia contra seis imputados por los graves hechos de violencia registrados durante la protesta por la zonificación minera. Las penas van desde un año de prisión condicional hasta cuatro años de cumplimiento efectivo. La acusación estuvo a cargo de la fiscal general Florencia Gómez y la defensa fue ejercida por los abogados de la Defensa Pública.

El Tribunal Unipersonal, a cargo del juez Javier Ángel Allende, dio a conocer su resolución luego de la audiencia de cesura de pena que se realizara días pasados. Se condenó a seis personas por los delitos cometidos durante los incidentes registrados el 16 de diciembre de 2021, cuando fueron atacados edificios públicos como el Superior Tribunal de Justicia, la Honorable Legislatura y la Procuración General del Chubut.

De acuerdo con lo resuelto, se comprobó que los imputados participaron en incendios, daños y saqueos, en un contexto de violencia inédita para la capital provincial, que provocó la pérdida de documentación sensible y afectó gravemente el funcionamiento de organismos estatales.

Las condenas fueron las siguientes:

Lucas Alexis Espinoza Andrade: 1 año de prisión en suspenso (daño agravado a un móvil policial).

Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza: 1 año de prisión en suspenso (daño agravado en oficinas de la Procuración General).

Nicolás Alejandro Díaz: 1 año de prisión en suspenso (hurto agravado de bienes en la Procuración General).

Damián Andrés Díaz: 1 año de prisión de cumplimiento efectivo (daño agravado en el STJ; contaba con antecedentes).

Mauricio Nahum Vargas: 4 años de prisión de cumplimiento efectivo (incendio y hurto agravado en la Procuración General).

Gastón Velásquez absuelto.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Florencia Gómez, quien llevó adelante la acusación y el debate oral. La Defensa Pública Penal intervino a través de los doctores Miguel Moyano y Pablo Sánchez, en representación de los imputados.

El fallo destacó que los acusados actuaron aprovechando el contexto de violencia generalizada, con plena conciencia de la ilegalidad de sus conductas, diferenciándolos de quienes se manifestaron pacíficamente en aquella jornada.