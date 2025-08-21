Tras la viralización de un video, Camuzzi aclaró cómo funciona su sistema de atención al público

Luego de la viralización de un video en redes sociales que muestra a un usuario intentando ser atendido en una oficina de Camuzzi, la empresa salió a aclarar cómo funciona actualmente su sistema de atención al público, destacando que la mayoría de los usuarios ya se encuentra virtualizado y que existen alternativas tanto digitales como presenciales para realizar gestiones.

Desde la compañía señalaron que el video muestra una situación que fue correctamente asistida, aunque también reconocieron que pueden generarse demoras o malentendidos cuando los usuarios se presentan sin turno.

Camuzzi recordó que ofrece un canal de atención a través de un chat virtual disponible de lunes a viernes de 8 a 13 horas, donde los usuarios pueden resolver gran parte de sus gestiones sin necesidad de acercarse a una oficina. Además, quienes descarguen la app oficial de Camuzzi pueden autogestionar trámites como facturación, cambio de titularidad, consultas de deuda, entre otros.

“Esta modalidad ha dado muy buenos resultados y una gran franja de usuarios ya opera completamente de forma virtual”, explicaron.

Para quienes no puedan acceder a los canales digitales, Camuzzi brinda la posibilidad de solicitar un turno desde su sitio web oficial o a través del número 0810 555 3698, destinado a la atención comercial. De esta manera, se garantiza una atención ordenada y personalizada.

Sobre las situaciones de atención espontánea, la empresa indicó que si bien se intenta asistir a todos, en algunos casos no es posible cumplir con las expectativas de cada usuario debido a limitaciones operativas. No obstante, remarcaron que siempre se hace el esfuerzo por brindar una solución o una respuesta.



