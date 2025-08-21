Alerta amarilla por lluvias en Comodoro Rivadavia: el SMN anticipa precipitaciones fuertes hacia la noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, con especial atención en el período nocturno de este jueves 21 de agosto de 2025, donde se esperan precipitaciones fuertes y aumento de la humedad.

La jornada comenzó con cielo mayormente nublado, una temperatura actual de 7.1°C, y una sensación térmica de 4.1°C, acompañada de vientos del oeste a 17 km/h. La visibilidad se mantiene estable en 30 kilómetros y la presión atmosférica es de 991.8 hPa.

Pronóstico del día

Mañana: Mayormente nublado, 8°C, vientos del oeste entre 23 y 31 km/h.

Tarde: Cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 10°C, viento moderado del oeste.

Noche: Probabilidad de lluvias fuertes entre el 40% y el 70%, con una temperatura de 7°C y vientos suaves del oeste.

Tendencia para los próximos días

El pronóstico extendido anticipa una mejora progresiva del clima, aunque con temperaturas bajas durante las mañanas: