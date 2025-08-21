Récord histórico de ballena franca austral en Península Valdés

En un hecho sin precedentes, científicos del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), con sede en el CENPAT de Puerto Madryn, realizaron el primer censo aéreo de ballena franca austral (Eubalaena australis) de la temporada y contabilizaron 2110 ejemplares, incluyendo 826 crías, marcando un récord absoluto desde que comenzaron estos relevamientos en 1999.

La actividad fue llevada a cabo el martes 19 de agosto por el Laboratorio de Mamíferos Marinos (LAMAMA) a bordo de una aeronave del Aeroclub de Puerto Madryn, y contó con la participación de los becarios Santiago Fernández, Virginia Tortolini y Ayelén Tschopp, junto al piloto Pedro Domínguez.

Según explicó el investigador Mariano Coscarella, la mayoría de las ballenas fueron avistadas en los sectores tradicionales como El Doradillo, Puerto Pirámides, el Golfo San José y también en zonas menos comunes como la costa externa de Península Valdés y el Golfo San Matías, en el norte de Río Negro.

“El patrón que estamos viendo es que se da un pico de abundancia en los golfos, y luego los animales comienzan a distribuirse. Este año también se registraron muchos grupos de cópula en el Golfo San Jorge, lo cual podría anticipar una presencia numerosa en San Antonio Oeste”, indicó Coscarella.

En total se observaron 826 madres con sus crías, 381 individuos solitarios y 77 ballenas agrupadas en comportamiento reproductivo.

Desde el año 2000, cuando el censo arrojaba apenas 500 ejemplares en total y unas 150 crías, la población de ballena franca austral ha mostrado un crecimiento significativo. Hubo una etapa de estancamiento entre 2012 y 2018, pero desde 2023 los investigadores volvieron a notar un incremento importante en la natalidad.

Este trabajo es posible gracias al financiamiento de las empresas de avistaje, que apoyan los censos aéreos como parte del monitoreo científico continuo de la especie.

El investigador retirado Enrique Crespo, también del CESIMAR, reflexionó: “Estamos presenciando cambios ecosistémicos de largo plazo. Especies que fueron muy explotadas durante los siglos XVIII, XIX y XX están mostrando recuperaciones poblacionales. Lo que hacemos es monitorear esos cambios y entender su impacto en todo el sistema marino”.

Está previsto que se realicen dos vuelos más hasta mediados de noviembre, ampliando la información científica y ambiental clave para la conservación de esta emblemática especie del litoral patagónico.



