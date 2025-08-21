Ministro del Interior de Chile viaja a Argentina para acompañar hinchas heridos de la U

El presidente de Chile, Gabriel Boric, instruyó este jueves al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajar a Argentina para monitorear el estado de salud de los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos durante episodios de violencia en el partido de la Copa Sudamericana.

«Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos», informó el mandatario chileno en su cuenta de X.

El presidente agregó que la violencia «no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia».

Durante el partido entre la Universidad de Chile y Club Atlético Independiente en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, por la Copa Sudamericana, en el Estadio Libertadores de América se produjo un enfrentamiento entre las hinchadas que terminó con decenas de lesionados y la cancelación del encuentro.

Según un listado preliminar de las autoridades del club chileno, 19 hinchas resultaron con lesiones de distinto tipo, dos de ellos, apuñalados, y uno se encuentra en riesgo vital tras caer al vacío desde una gradería.

Además, un total de 97 chilenos se encuentran detenidos en las comisarías de la zona por desórdenes en el estadio. (Sputnik)