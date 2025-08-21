El 28 de agosto se conocerá la sentencia definitiva en caso de femicidio

Tras concretarse la extradición del único acusado, se realizó hoy la audiencia de cesura de pena en el marco de la causa que investigó el asesinato de Ana Calfín. Fiscalía pidió una pena de prisión perpetua.

El próximo jueves 28 de agosto al mediodía se dará a conocer en los tribunales de Esquel la sentencia integral contra Miguel Alejandro Vargas Nehuén, a quien un jurado popular halló responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género contra quien era su pareja, Ana Calfín.

Esta mañana se concretó en la Sala de Audiencias N° 2 de la Oficina Judicial de Esquel la audiencia de cesura que se encontraba pendiente de realización debido a la fuga del único imputado en la causa, horas después que un jurado popular integrado por doce personas lo hallara culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género.

La dirección de la audiencia estuvo a cargo del Dr. Jorge Novarino, juez penal de la Circunscripción Judicial con asiento en Esquel, en tanto que la acusación estuvo a cargo de la Fiscal General Rafaella Riccono. Vargas Nehuén, quien fue extraditado desde Chile y llegó el miércoles por la noche a Esquel, fue representado por la defensora oficial Carolina García, aunque en el final de la audiencia se oficializó un pedido para que a futuro su defensa sea ejercida por el abogado particular Horacio Hernández.

Pedido de pena

Tras dictar el cese de la rebeldía y orden de captura que pesaba sobre el acusado, el juez habilitó a las partes a concretar el pedido punitivo a aplicar, teniendo en cuenta el veredicto de culpabilidad dictado por el jurado popular y la calificación legal del caso.

En ese sentido, la fiscal Riccono sostuvo que la única pena prevista para este tipo de delitos es la de prisión perpetua y así lo solicitó, en tanto que la defensa técnica del único acusado no se opuso al planteo fiscal. Sin embargo, la Dra. Carolina García si planteó la inconstitucionalidad de la normativa que impide a los detenidos por delitos graves acceder a beneficios propios del régimen de progresividad penal, citando para ello jurisprudencia del propio Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Fiscalía se opuso a este planteo.

Prisión preventiva

Por otra parte, se confirmó que Vargas Nehuén continue en prisión preventiva, y la defensa del imputado solicitó al juez Novarino que la misma se cumpla en un establecimiento ubicado en Esquel para garantizar el acceso del abogado particular que se hará cargo de la defensa técnica del condenado