Detuvieron a responsables de laboratorio donde se elaboró «fentanilo mortal» 

El dueño del laboratorio HLB Pharma, Andrés García Furfaro, y otros nueve responsables técnicos del establecimiento fueron detenidos el miércoles por disposición de la Justicia argentina, en el marco de una causa que investiga la muerte de decenas de personas que fueron intoxicadas con fentanilo contaminado.

«Este es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. El último que faltaba, detenido», escribió Bullrich en su cuenta de la red social X, en un posteo donde adjuntó la foto del empresario custodiado por agentes de la Policía.

La orden de detención fue librada, en rigor, por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a cargo de la causa que investiga la muerte de decenas de personas a las que se suministró una partida de fentanilo contaminado.

Luego de recibir un estudio forense que encontró rastros causales entre el cosmo del fármaco y el desenlace fatal, Kreplak resolvió el miércoles la detención de diez personas, entre empresarios y responsables técnicos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A, incluyendo a su propietario.

El caso del «fentanilo mortal» se registró inicialmente en el Hospital Italiano de La Plata (este) y luego se extendió a otras ciudades como Buenos Aires y Santa Fe.

El Ministerio de Salud determinó que la afectación surgió de un lote de ampollas del opioide que fue utilizado entre abril y mayo, hasta su retirada de circulación por orden de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) el 13 de mayo.

La Justicia ordenó allanamientos de droguerías que vendían a hospitales y clínicas el fentanilo contaminado, elaborado por los establecimientos de García Furfaro; donde también se realizaron allanamientos posteriormente.

Las autoridades sanitarias afirman que 48 personas fallecieron a causa de la contaminación, mientras que la investigación judicial asegura que las víctimas fueron más de 90. (Sputnik)