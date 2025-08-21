Un alumno de la UNPSJB arrojó un tacho de basura sobre docentes y no docentes

Un incidente peligroso se produjo hace instantes en la Universidad cuando un alumno de Farmacología arrojó, desde el primer piso, un tacho completo de basura a docentes y no docentes que se estaban manifestando en el hall de la planta baja de la sede de kilómetro 4.

La docente alcanzó a correrse, porque el tacho fue dirigido a su cabeza, e impactó en el suelo.

Los mismos manifestantes, docentes y no docentes, trataron de contener la situación y de seguir concientizando sobre la importancia de la Universidad libre, pública y gratuita, que era el objetivo de la manifestación.

La Universidad está analizando si aplicará sanciones y/o denunciará al alumno, que está claramente identificado.