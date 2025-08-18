Cerca de 40 mil personas pasaron y disfrutaron la Expo Turismo

Con tres importantes jornadas se posicionó una vez más como punto de encuentro en Patagonia

La 11° edición de la Expo Turismo Comodoro Alma Patagónica, concluyó con un balance altamente positivo por el gran acompañamiento de la comunidad y la importante cantidad de visitantes provenientes de toda la región.

Organizada por el Municipio de Comodoro Rivadavia, a través del Ente Comodoro Turismo, la Expo se desarrolló los dias 15, 16 y 17 de agosto con una convocatoria que aglutinó a miles de familias comodorenses y visitantes de la región, que aprovecharon el fin de semana largo para este encuentro entre destinos, emprendedores y prestadores turísticos de Argentina y Chile.

Al respecto, el presidente del Ente Comodoro Turismo y secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión,Fernando Barría, destacó que “ha sido un evento de gran magnitud, que fortalece nuestro compromiso de seguir posicionando a Comodoro como un destino atractivo en la Patagonia, tal y como lo manifestó el intendente Othar Macharashvili en la inauguración luego de haber sido declarado un evento de interés turístico desde el legislativo provincial y municipal”.

“Continuaremos impulsando este tipo de iniciativas que sabemos,

ayudan al turismo como motor de desarrollo económico y social para nuestra comunidad, en un contexto particularmente muy complejo” resaltó el funcionario.

En este sentido, la primera jornada, estuvo marcada por la Ronda de Negocios, que reunió a mayoristas, minoristas y emprendedores turísticos para fortalecer vínculos comerciales y potenciar el desarrollo regional.

Mientras que el sábado y el domingo, la Expo abrió sus puertas al público con una propuesta variada que incluyó presentaciones de destinos, un paseo de compras con productos exclusivos con identidad patagónica, espacios gastronómicos, clases de cocina en vivo del Aula Cocina de FEHGRA, el Patio del Festín, el Bar de la Golfo, el Patio Cervecero, shows artísticos, sorteos y actividades pensadas para toda la familia.

Balance institucional

En tanto, el gerente Ejecutivo de Comodoro Turismo, resumió el éxito de la Expo al señalar que al cierre de la edición “pudimos relevar que tanto los destinos como los emprendedores, productores e instituciones participantes, mostraron un fuerte entusiasmo por los logros alcanzados, llegando a vender en algunos casos la totalidad de sus productos”.

“Entendemos -agregó-, que también, se registró una disminución en el consumo de algunos espacios porque no estamos ajenos a la realidad económica de la ciudad. Sin embargo, valoramos el respaldo de la comunidad local, que acompañó cada una de las propuestas. Cada evento que organizamos nos llena de orgullo por el sentido de pertenencia y alegría que despierta en la gente”, cerró Carrasco.

De esta manera, la Expo Turismo Comodoro Alma Patagónica, se reafirma como un espacio de integración y crecimiento del turismo patagónico y de la ciudad como destino emergente, sembrando expectativas para próximas ediciones que seguirán convocando a turistas, prestadores y destinos en torno a un mismo objetivo: promover la riqueza cultural, natural y gastronómica de la región.