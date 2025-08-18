El gobernador anunció un bono remunerativo de 200 mil pesos para docentes

El mandatario confirmó el beneficio, que será implementado gracias a la adhesión de Chubut al “Autoseguro Público Provincial”, que permitirá un ahorro mensual de más de $1.200 millones. Los fondos también serán destinados a obras de infraestructura escolar. «Vamos a llevar adelante una importante licitación para fortalecer el mantenimiento y la renovación de las calderas de las distintas escuelas de la provincia, porque invertir en educación es reconocer el trabajo silencioso, y el enorme compromiso, de quienes todos los días aportan su esfuerzo para una mejor educación pública en Chubut», expresó el Gobernador.

Al respecto, Torres explicó que «decidimos autoasegurar a nuestra provincia y, de este modo, terminar con el ‘curro’ de los seguros, volcando más inversión en educación a partir de un ahorro millonario» y aseguró que «el resultado de esta decisión política son, concretamente, más de $14 mil millones al año, que vamos a volcar al sistema educativo para seguir garantizando una educación de calidad en toda la provincia».

«Además, vamos a llevar adelante una importante licitación para fortalecer el mantenimiento y la renovación de las calderas de las distintas escuelas de la provincia, porque invertir en educación es reconocer el trabajo silencioso, y el enorme compromiso, de quienes todos los días aportan su esfuerzo para una mejor educación pública en Chubut», concluyó el Gobernador.

Bono Remunerativo

El mismo será de $200.000 para docentes y $150.000 para auxiliares, según indicie de presencialidad durante el primer semestre del año 2025, y se abonará en dos partes en los meses de septiembre y octubre.

En los casos de ausencias justificadas, el bono será de $100.000 para docentes y $75.000 para auxiliares; mientras que en caso de inasistencias sin justificar o bien que no se encuentren contempladas dentro del Régimen de Licencias para el personal de Educación, no corresponderá la percepción del beneficio.

Autoseguro

La implementación del Bono Remunerativo de Vocación Docente, surge a través del ahorro alcanzado por la adhesión de la Provincia del Chubut al régimen de “Autoseguro Público Provincial”, establecido en el Artículo 5° de la Ley Nacional N° 27.348, mediante Ley XXII N° 50.

De este modo, se ha rescindido el contrato con Prevención ART a partir del día 31 de julio de 2025, y a tal fin se ha conformado la Unidad Ejecutora Chubut ART, organismo que ejecutará las prestaciones que prescribe la Ley Nacional N° 24.557 y sus modificatorias, quedando a cargo de la Fiscalía de Estado los reclamos judiciales de las prestaciones dinerarias, en caso de corresponder.

Es dable destacar que la adhesión fue posible, gracias a que la provincia de Chubut cumple actualmente con dos condiciones fundamentales, que son la solvencia económica-financiera para afrontar las prestaciones que establece la Ley 24.557, y que garantiza los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y las demás previstas en la Ley.

De este modo, se generará un ahorro de $1.234 millones mensuales y $14.808 anuales, a partir de una reducción del 51,4% en el costo del nuevo régimen.

Los principales beneficios del Autoseguro Público Provincial se corresponden con la corrección de las distorsiones que tiene el sistema de ART, el cuál no se adaptaba a estados provinciales en su totalidad, ahorro considerable de costos, reducción de ausentismo, reducción de la siniestralidad y judicialidad, y beneficio extensible a los Municipios en caso que adhieran a este régimen.