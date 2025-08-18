Comodoro Conocimiento mantuvo una nueva reunión ordinaria del Directorio

En el encuentro se analizaron los avances de los programas en marcha. También se delinearon nuevas estrategias entorno a la innovación y diversificación productiva.

Este lunes, en la Agencia Comodoro Conocimiento, se llevó adelante una. Ueva reunión del directorio, espacio en el que se presentaron los principales avances de programas en marcha durante el segundo trimestre y se trazaron líneas estratégicas para fortalecer la innovación y la diversificación productiva, llevada a cabo desde el Municipio.

De la reunión participaron el viceintendente Maximiliano Sampaoli, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia Sergio Bohe, el gerente de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, y los directores del área; el vicerrector de la UNPSJB Walter Carrizo; el representante del sector privado Martín Cerdá.

El presidente de la Agencia, Rubén Zárate, informó sobre una serie de programas realizados en el segundo trimestre de 2025, entre ellos, la muestra educativa EduCO 2025, que fue evaluada exitosamente por el directorio, dado que fue visitada por más de 40 mil personas y contó con más de 120 stands.

La muestra adquirió carácter regional, debido a la visita de otras localidades, que colocaron a Comodoro en el centro de las agendas regionales de ciencia y tecnología, educación y sociedad, trabajo y educación y democratización del conocimiento. En dicho marco, el directorio dio el apoyo para la convocatoria de EduCO 2026.

Avances en la agenda productiva

En otro orden, se evaluaron dos programas altamente valorados por el Directorio a inicios del 2025, como lo son la puesta en marcha de un Observatorio de Empleo y la generación de un Sistema Regional de Innovación orientado en particular, al mejoramiento y la competitividad de las empresas pymes de la región.

Por otra parte, se presentó un Informe Integral sobre el programa de Producción de Aceite de Oliva, que contó con el funcionamiento de la almazara comunitaria en la sede de Comodoro Conocimiento y con la cosecha de más de 1800 olivos distribuidos entre predios públicos y privados en Comodoro.

A la fecha, concluyeron todos los estudios técnicos relativos a esta iniciativa y comienza un proceso de divulgación de los mismos ante inversores y productores locales con el objeto de profundizar la línea de diversificación productiva.

Además, por una parte, el Directorio también puso en marcha un proceso de estudios técnicos y ambientales de viabilidad para el desarrollo de la piscicultura en la ciudad y por otra, se abordó en profundidad, la situación edilicia y el funcionamiento de la Escuela Municipal para asegurar la calidad del proyecto educativo.

11°Expo Industrial, Comercial y de Innovación TecnológicaEntre los temas tratados, se destacó la convocatoria a la 11° Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica, que se realizará el 2, 3 y 4 de Octubre y que volverá a ubicar a Comodoro Rivadavia en el epicentro de la innovación.

Al respecto, surgió como tema significativo, que el evento tenga instancias que permitan ampliar la información y los escenarios de futuro de la Cuenca del Golfo San Jorge.