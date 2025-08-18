Torres acordó  con Nación la apertura de la Guardia del Hospital Militar para extender la atención sanitaria en Comodoro Rivadavia

El mandatario provincial mantuvo un encuentro con el titular del Ministerio de Defensa de la Nación, con el objetivo de que los habitantes de Comodoro Rivadavia puedan hacer uso de la Guardia del nosocomio militar. La medida beneficiará de manera directa a los vecinos de la zona norte de la localidad, que contarán con un espacio más cercano para la atención de urgencias y emergencias. «Apuntamos a un esquema que descomprima la presión sobre el personal del sector y que, en simultáneo, repercuta en una mejor calidad de atención para todos los comodorenses», aseguró Torres.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Defensa de la Nación, y acompañaron al mandatario, el vicegobernador Gustavo Menna, y la diputada nacional Ana Clara Romero.

La iniciativa surgió a partir de un Proyecto de Declaración presentado por la legisladora nacional en el Congreso, por pedido de Torres, a través de la cual se solicitó «al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Defensa y en coordinación con el Ministerio de Salud, arbitre las medidas necesarias para habilitar el servicio de guardia del Hospital Militar de Comodoro Rivadavia, con el fin de colaborar en la atención de la población, especialmente de zona norte, y contribuir a la descompresión del sistema sanitario local».

Al respecto, Torres explicó que «a raíz de la alta demanda del Hospital Regional y en el Hospital Presidente Alvear de Comodoro Rivadavia, y con el foco puesto en implementar una política de salud inteligente y estratégica, solicitamos a Nación la habilitación de la Guardia del Hospital Militar para que los vecinos de toda la localidad puedan atenderse, sin tener que atravesar toda la ciudad como es el caso de quienes residen en la zona norte de la ciudad».

«Estamos avanzando en el fortalecimiento de un sistema de salud que brinde calidad y celeridad en la atención médica, optimizando los recursos con los que ya contamos y buscando generar un alivio para el personal y las instalaciones del hospital público», agregó el Gobernador, puntualizando que la habilitación de la Guardia en el Hospital Militar «no solamente va a aportar capacidad de respuesta en emergencias, sino que también va a mejorar la articulación entre instituciones de salud públicas y militares, garantizando un mejor acceso a la atención y reduciendo tiempos de espera que hoy pueden llegar a ser críticos».

«Desde el primer día de gobierno, diseñamos una agenda sanitaria con un fuerte eje en el trabajo en red y en la sinergia entre las distintas instituciones del ámbito de la salud», explicó el titular del Ejecutivo, concluyendo que «apuntamos a un esquema que descomprima la presión sobre el personal del sector y que, en simultáneo, repercuta en una mejor calidad de atención para quienes necesitan atenderse en el sistema público».

«Vamos a seguir trabajando para dar respuesta a la creciente demanda de atención médica en la zona, y mejorar la calidad de los servicios de salud en todo el territorio de nuestra provincia», finalizó Torres.