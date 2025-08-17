Se necesita dadores de sangre para Miguel Ángel Zárate en el Hospital Regional

En las últimas horas, familiares de Miguel Ángel Zárate difundieron un pedido urgente en redes sociales solicitando donantes de sangre para colaborar con su tratamiento en el Hospital Regional de la ciudad.

El llamado solidario está dirigido a personas que cuenten con grupo sanguíneo A positivo, aunque también pueden donar quienes tengan sangre 0 positivo o negativo, o A negativo, ya que son compatibles con el paciente.

Quienes deseen colaborar deben presentarse el día lunes a partir de las 8:00 AM en el Banco de Sangre del Hospital Regional, mencionando que la donación es a nombre de Miguel Ángel Zárate

¿Quiénes pueden donar sangre?

Según los criterios generales de los bancos de sangre, pueden donar personas que:

Tengan entre 18 y 65 años

Pesen más de 50 kg

Estén en buen estado de salud

No estén cursando enfermedades ni tomando medicación que lo impida

No hayan donado sangre en los últimos 2 meses

Es recomendable asistir con DNI, haber dormido bien y desayunar algo liviano (sin grasas ni lácteos).