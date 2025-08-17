San Martín, fentanilo y Francella

No hubo acto por el paso a la inmortalidad. El presidente Javier Milei optó por un almuerzo con granaderos, al que concurrió, al igual que el ministro de Defensa, Luis Petri, con uniforme militar.

El presidente se sacó fotos con los granaderos. A la par, el embajador argentino en España, Wecenslao Bunge, vivaba al rey de ese país.

Sigue el escándalo por el fentanilo contaminado. Se trata de la tragedia médica más grande de la Argentina. Un día después de que el ministro de Salud, Mario Lugones, asegurará que el lote nocivo había sido recuperado en su totalidad, aparecieron ampollas contaminadas en Córdoba y Chubut.

Milei sigue recomendando la película de Francella.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: